شكرا لقرائتكم خبر عن الإنتاج الحربى يكشف أسباب بيع باسم مرسى لمصر المقاصة قبل غلق باب القيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مصدر مسئول بنادى الإنتاج الحربى أسباب موافقة ناديه على بيع باسم مرسى قائد الفريق لمصر المقاصة قبل غلق باب القيد الشتوى، وقال المصدر فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "باسم مرسى ينتهى تعاقده مع الإنتاج الحربى بنهاية الموسم الجارى، ويحق له التوقيع لأى نادٍ فى يناير وبالتالى أصبحت مسألة رحيله حتمية للاستفادة المادية قبل رحيله بنهاية الموسم بالمجان، لذا قررت ادارة النادى رحيله لمصر المقاصة صاحب العرض الرسمى الوحيد الذى وصل للنادى".

باسم مرسي شارك مع الإنتاج الحربي الموسم الحالي فى 7 مباريات وتمكن من تسجيل هدفين وصناعة مثلهما.

وشارك باسم مرسي مع الإنتاج الحربي في 49 مباراة منذ انضمامه إلى الفريق في موسم 2019، سجل خلالها 20 هدفاً وصنع 3 لزملائه بالفريق. ونجح باسم مرسى فى استعادة مستواه التهديفى منذ عودته للإنتاج الحربى،حيث سجل ثمانية أهداف الموسم الماضى ليعتلى قائمة هدافى الفريق فى الدورى بينما سجل هذا الموسم هدفين وصنع هدفين أخرين فى 7 مباريات.

ورهن مجلس إدارة الإنتاج الحربى برئاسة اللواء أشرف عامر الإفراج عن المستحقات المجمدة للاعبين بتحسن نتائج الفريق فى مباريات الدوري المقبلة بداية من مواجهة الجونة، بعدما قرر المجلس تجميد مستحقات اللاعبين و تغريم محمد بازوكا لاعب الفريق، 100 ألف جنيه، بعد تعرضه للطرد أمام المصري البورسعيدي فى الجولة العاشرة لمباريات الدوري الممتاز.

وفاز المصري على الإنتاج الحربي بثلاثة أهداف مقابل لا شيء على ملعب برج العرب، ضمن مباريات الجولة العاشرة من الدوري المصري، سجل أوستين أموتو، وأحمد حامد "شوشة"، وأحمد رفعت أهداف المصري في اللقاء.

فوز المصري رفع رصيده إلى النقطة الـ16 مرتقيا للمركز الرابع، فيما تجمد رصيد الإنتاج الحربي عند النقطة الخامسة في المركز الـ18 والأخير.

الفوز هو الثاني للمصري على التوالي لأول مرة هذا الموسم، والرابع إجمالا، فيما هي الخسارة السادسة للإنتاج الحربي، والثانية رفقة حمادة صدقي مدربه الجديد في ثاني مبارياته.

وأغلق الجهاز الفنى لنادى الإنتاج الحربى بقيادة حمادة صدقى صفحة مباراة المصرى البورسعيدى التى أقيمت عصر الجمعة على استاد برج العرب بالإسكندرية بالجولة العاشرة لمسابقة الدوري العام، حيث يستعد الإنتاج لمواجهة الجونة المقرر لها الثانية والنصف ظهر غداً الثلاثاء على استاد خالد بشارة بالجولة الحادية عشرة للمسابقة.