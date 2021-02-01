الخليج 365 يكشف.. غرناطة يطلب ضم المصري كريم حافظ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - ضياء علي جوهر:

أرسل نادي غرناطة الإسباني عرضًا رسميًا للتعاقد مع كريم حافظ ظهير نادي مالاتيا سبور التركي سواء خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية أو الصيفية المقبلة.

ووفقًا لما أكده مصدر -تحفظ على ذكر اسمه- في تصريحات خاصة لمصراوي، فإن غرناطة خاطب مالاتيا سبور لضم كريم حافظ وإتمام الصفقة اليوم، الإثنين، والذي يعد نهاية فترة الانتقالات في إسبانيا.

ويرغب غرناطة في إتمام الصفقة خلال الساعات المقبلة، إلا أنه يخطط للعودة مستقبلًا في الصيف المقبل للتفاوض لضم اللاعب في حالة عدم نجاحه في إتمامها اليوم.

وشدد المصدر، أن مالاتيا سبور يتمسك بوجود كريم حافظ مع الفريق فيما تبقى من الموسم الجاري بالدوري التركي، في ظل عدم وجود بديل له في الفريق إلى جانب صناعته لسبعة أهداف حتى الجولة الحالية.

الجدير بالذكر أن نادي غرناطة يتواجد حاليًا في المركز السابع بترتيب الدوري الإسباني "الليجا" بعد 21 جولة من بدايته برصيد 29 نقطة وبفارق 10 نقاط عن إشبيلية رابع الترتيب.