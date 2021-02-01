الزمالك يستقر على الاسماء الخمسة للانضمام للقائمة الأفريقية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب -رامي بشاي:

كشف مصدر بنادي الزمالك، أن نادي الأبيض قرر قيد خمسة لاعبين جدد في القائمة الأفريقية قبل بداية مرحلة دور المجموعات بمسابقة دوري أبطال أفريقيا.

وأضاف المصدر في تصريحات عبر "الخليج 365"، أن نادي الزمالك قرر قيد الثنائي الجديد أيمن حفني ومروان حمدي في القائمة الأفريقية.

وأشار المصدر، إلى أن تم إضافة ثنائي حراسة المرمى أحمد نادر السيد وسيد عيطة في قائمة الفريق الأفريقية ليصبح عدد الحراس في القائمة خمسة نظرًا لتواجد الثلاثي محمد أبو جبل ومحمود عبد الرحيم "جنش" ومحمد عواد، بينما الاسم الخامس الذي تم قيده وهو حسين فيصل.

وكان نادي الزمالك دعّم صفوفه بثلاث صفقات في الميركاتو الشتوي من خلال ضم أيمن حفني ومروان حمدي والتونسي سيف الدين الجزيري.

ولا يحق للجزيري المشاركة في البطولة الأفريقية نظرًا لخوضه منافسات الكونفدرالية مع فريقه السابق المقاولون العرب.

ويتواجد الزمالك في المجموعة الرابعة مع كل من الترجي الرياضي التونسي ومولودية الجزائر وتونجيث السنغالي