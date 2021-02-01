أوناجم يتحدث عن أسباب رحيله عن الزمالك إلى الوداد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

أكد المغربي محمد أوناجم لاعب الزمالك المعار إلى الوداد المغربي، أنه قضى فترة طويلة مع الزمالك، لافتا أنه مع كارتيرون كنت الأمور جيدة وكان يتعامل مع الجميع بطريقة واحدة على عكس المدرب الحالي جايمي باتشيكو.

وقال أوناجم في تصريحات لبرنامج "جمهور التالتة" عبر قناة أون تايم سبورتس: "مع باتشيكو كان لا يقوم بالدفع بي في المباريات، ويتواجد بدلا مني لاعبين ناشئين".

وأضاف:" لم انتقل للزمالك من أجل المال فقط وتحدثت مع باتشيكو ليشركني لأجد بعدها في المباراة المقبلة نفسي خارج التشكيل".

وأوضح، أنه تحدث مع إدارة الزمالك حتى يتمكن من المشاركة أو الخروج من أجل المشاركة مع فريق أخر.

وتابع:" أشعر كأنني واحد من أبناء نادي الزمالك، وعشت لحظات رائعة مع الفريق".

وأكمل:" أبلغت إدارة الزمالك أن المال ليس مشكلتى لكنني أرغب في المشاركة كما كنت في المغرب، و الوداد فريق كبير وكنت أحصل على أموال جيدة هناك".

واستطرد:" تنازلت عن مستحقاتي من أجل الانتقال إلى الوداد للحصول على فرصة للمشاركة وحصد البطولات".

وأتم تصريحاته:" أشرف بنشرقي قالي لي أن جلوسي احتياطي يقلل من قيمتي الفنية".