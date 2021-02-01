باسم مرسي: مسئول منع عودتي للزمالك.. رحلت دون إرادتي.. وجاهز لمنافسة مصطفى

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هادي المدني:

صرح باسم مرسي المنتقل حديثًا من الإنتاج الحربي إلى مصر للمقاصة بأن أحد مسئولي الزمالك منع عودته للفريق، موضحًا أن رحيله كان دون إرادته، مؤكدًا أنه هداف كل الفرق التي لعب لها على مدار 8 سنوات.

وقال باسم مرسي في تصريحاته لقناة "أون تايم سبورتس" الفضائية: "أصبحت شخص أخر في عالم كرة القدم، وأفكر بشكل مختلف عن الأوقات السابقة، وانتقلت إلى فريق كبير ومحترم وأحصل على تقدير كبير."

وتابع: "أشكر إيهاب جلال على اختياره لي من أجل اللعب معه في الفريق.. والمقاصة تعامل معي بشكل جيد، والمفاوضات لم تستمر أكثر من 5 أو 6 ساعات، وأشكر إدارة الانتاج الحربي ومختار مختار الذي أعادني للطريق من جديد."

وانتقل للحديث عن مفاوضات الزمالك، قائلًا: "أود شكر جمهور الزمالك الذي يساندني ويدعمني، وسأظل أحب الزمالك وجمهور حتى وأنا غير متواجد داخل النادي، كل الاحترام لكل من رفض عودتي للزمالك."

وأضاف: "هناك مسئول حالي أخبر باتشيكو بأنني لا يمكن أن أعود للزمالك، بالرغم من أن النادي تحدث معي ومع إدارة الانتاج الحربي، وأيمن يونس تحدث معي منذ فترة وأحب أن أوجه الشكر له، لكني لا أعرف من منع عودتي للزمالك، وأشكر الجميع وعلى الأخص جمهور الزمالك".

وواصل: "انظروا للأرقام لتعلموا إن كان باسم مرسي يستحق العودة للزمالك أم لا، الموسم الماضي أمتلك سجل تهديفي جيد، والموسم الحالي أحرزت في مرمى الأهلي والإسماعيلي."

واستطرد: "رحيلي عن الزمالك لم يكن بيدي، وعندما رحلت لليونان كان الهدف اللعب فترة والعودة للنادي، لكن في النهاية لم استمر بعد العودة، ودائما أقول ما حدث هو أفضل شيء كان يمكن أن استمر في الزمالك وأتعرض للإصابة، وربما أكون قصرت لكني كنت هداف للزمالك طوال المواسم وأخر مباراة لي حققت فيها كأس مصر وأنا هداف كل الفرق التي لعبت لها على مدار 8 سنوات."

وتحدث عن منافسته لمصطفى محمد من أجل اللعب في المنتخب، قائلًا: "بالنسبة لي أحب أن يكون مصطفى محمد أفضل مهاجم في العالم، وأتمنى أن يمثلني كلاعب محترف في العالم أجمع، وأنا جاهز لمنافسة أي لاعب من أجل اللعب للمنتخب، أنا استطيع قيادة هجوم منتخب مصر من الغد، فقط اعطني الفرصة واحكم على ما سأقدمه".

واختتم قائلًا: "لولا نادي الزمالك لما كان هناك لاعب اسمه باسم مرسي، لأنه هو الذي صنع اسمي."