وائل جمعة: كلمة سر أمام الدحيل ستكون في خط الوسط.. وأراهن على الجماعية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

أكد وائل جمعة، لاعب الأهلي ومنتخب مصر السابق، أنه مواجهة الدحيل ستكون صعبة، في مستهل مشوار الفريقين بمونديال الأندية بقطر والمقرر لها مساء الخميس المقبل.

وقال جمعة في تصريحات لقناة الأهلي:" الفريق أرقامه وأدائه مؤخرا جيدة وسيظهر بشكل قوي في البطولة على عكس ما حدث في مبارياته الأخيرة بالدوري".

وأضاف:" الأهلي يمتلك لاعبين مميزين في كل الخطوط ولدينا أفضل لاعب في خط الوسط في إفريقيا".

وأكمل:" ننتظر أن تظهر جماعية الأهلي أمام الدحيل القطري، ولدي ثقة أن يكون خط الوسط في الأهلي هو كلمة السر واستغلال الثغرات في خط دفاع الدحيل".

وتابع:" الأهلي شعبيته عالمية وليس نادي يلعب على مستوى القارة فقط، وأصبحنا مصنفين بشكل مختلف عن إفريقيا".

وأتم تصريحاته:" المباراة ستكون متكافئة، الدحيل يملك خط هجوم مميز لكن أراهن على جماعية فريق الأهلي".