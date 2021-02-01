الميركاتو | اتحاد الجزائر يضم ثلاثة لاعبين في نهاية السوق الشتوي

أعلن فريق اتحاد الجزائر المنافس بدوري المحترفين المحلي مساء يوم الأحد، عن تدعيم صفوفه بثلاثة لاعبين جدد.

وقال اتحاد الجزائر في صفحته على الفيسبوك، إنه توصل لاتفاق مع مواطنه نادي بارادو لضم المهاجم زكريا نعيجي، على شكل إعارة حتى نهاية الموسم، وذلك فور فتح فترة الانتقالات الشتوية في مارس المقبل.

كما أعلن الفريق عن تعاقده مع الجزائري هيثم لوصيف، لاعب نادي أونجيه الفرنسي لمدة عامين ونصف. علمًا ان اللاعب تدرج في صفوف نادي بارادو قبل انتقاله لأونجيه.

وضم اتحاد الجزائر أيضًا المهاجم حامد بيليم، مهاجم نادي رحيمو البوركينابي والذي شارك مع منتخب بلاده في بطولة كاس أمم أفريقيا للاعبين المحليين المقامة بالكاميرون، بموجب عقد يمتد لعامين ونصف.

يشار إلى أن لوصيف وبيليم، بإمكانهما المشاركة مع اتحاد الجزائر بداية من الجولة المقبلة على اعتبار أن قيدهما تم قبل نهاية فترة سوق الانتقالات الاضافية التي أقرها اتحاد الكرة والتي تنتهي منتصف ليلة الأحد.