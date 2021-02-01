محمد الفلاح - ليفربول يتوصل إلى اتفاق مع بن ديفيز لاعب بريستون لتعويض غياب المدافعين

الإثنين 1 فبراير 2021

وافق ليفربول حامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز على دفع مليوني جنيه إسترلني للحصول على خدمات مدافع بريستون ”بن ديفيز“، لتعويض النقص الحاد في صفوف الفريق في المراكز الدفاعية.



وقرر المدير الفني الألماني يورغن كلوب التعاقد مع مدافع جديد لتعويض غياب المصابين فيرجيل فان دايك، وجو غوميز، وأخيرًا جويل ماتيب، وقد أبدى مسؤولو النادي اهتمامهم بديفيز، وجذبهم جزئيًا مبلغ الصفقة المتواضع والقدرة على تحمل تكاليفها.

وذكرت شبكة ”سكاي سبورتس“ البريطانية أن المحادثات جارية بشأن انتقال قلب دفاع ليفربول الشاب ”سيب فان دن بيرغ“ إلى بريستون على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم.

وكان لديفيز الحرية في التحدث إلى أندية خارج إنجلترا لأنه في الأشهر الستة الأخيرة من عقده مع بريستون، مما أدى إلى اتفاق مع سلتيك.

ومع ذلك، كان بطل أسكتلندا على دراية باهتمام الأندية الأخرى، بما في ذلك بورنموث، وكانوا مستعدين لمحاولة التعاقد معه هذا الشهر.

وكان ليفربول يبحث في خيارات الإعارة، لكن التعاقد مع لاعبين من الخارج أكثر تعقيدًا بسبب قيود السفر بسبب فيروس كورونا، كما يشعر النادي بالقلق من التعاقد مع لاعب أكثر شهرة قد يعود لمقاعد البدلاء عندما يعود فيرجيل فان ديك وجو غوميز.

وديفيز يلعب أيضًا في عدة مراكز في الدفاع، وهو ما يفتقر له ليفربول حاليًا، لذلك فهو يعتبر مناسبًا من كافة الأوجه.

ونشأ ديفيز، 25 عامًا، في أكاديمية الشباب في بريستون وكان قد قضى فترات معارًا مع يورك، وساوثبورت، ونيوبورت، ومن المتوقع أن يخضع لفحص طبي في ليفربول، يوم الإثنين.

وخاض 19 مباراة مع بريستون هذا الموسم، وأكمل 90 دقيقة كاملة في هزيمة، يوم السبت، أمام شيفيلد وينزداي في الدرجة الثانية للدوري الإنجليزي.