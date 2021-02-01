الامارات | الكربي يُتوّج بجائزة فرسان الإمارات في دوري قفز الحواجز

شكرا لقرائتكم خبر عن الكربي يُتوّج بجائزة فرسان الإمارات في دوري قفز الحواجز والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توّج الفارس الشاب، علي حمد الكربي، على صهوة الفرس «بالوسنتا» من نادي الشارقة للفروسية، بجائزة المركز الأول في الشوط الثاني المخصص لفرسان الإمارات، ضمن منافسات الأسبوع الخامس لدوري الإمارات لونجين لدوري القفز، التي استضافتها قرية بوذيب العالمية بالختم، على مدى يومين، وتنافس فيها فرسان وفارسات عبر ثمانية أشواط أقيمت على الميدان الرملي بصالة سلطان بن زايد الكبرى، بإشراف اتحاد الإمارات للفروسية والسباق، ورعاية لونجين، ومساندة مجلس أبوظبي الرياضي.

وقال بيان صحافي: «بلغت جملة الجوائز 305 آلاف درهم، وخصص شوطان لمشاركة فرسان من الإمارات، وشهد جانباً من استعراض الفرسان، وتوّج الفائزين رئيس اتحاد الإمارات للفروسية والسباق، اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي».

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