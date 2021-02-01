الامارات | ميثاء بنت محمد تقود فريق «الإمارات» للفوز على «زيدان» في كأس إيفزا للبولو

شكرا لقرائتكم خبر عن ميثاء بنت محمد تقود فريق «الإمارات» للفوز على «زيدان» في كأس إيفزا للبولو والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قادت سمو الشيخة ميثاء بنت محمد بن راشد آل مكتوم، فريق الإمارات لفوز كبير على فريق زيدان، وبنتيجة 12 هدفاً ونصف هدف مقابل خمسة أهداف، في ختام الدور التمهيدي لبطولة كأس إيفزا 2021 للبولو، المقامة حالياً بنادي ومنتجع الحبتور، وتختتم الجمعة المقبلة.

كما فاز فريق الحبتور على منافسه فريق ذئاب كافو بنتيجة 11 هدفاً مقابل ستة أهداف، وبهذه النتيجة تأهل الفريقان إلى المربع الذهبي، المقرر أن يقام غداً، إذ يلعب فريق الحبتور المتصدر أمام فريق ذئاب كافو صاحب المركز الرابع، فيما يلتقي فريق الإمارات صاحب المركز الثاني مع فريق بنجاش صاحب المركز الثالث. وكانت مباراة الإمارات وزيدان قد شهدت تقدماً لافتاً لفريق الإمارات، الذي نجح في إنهاء الشوط الأول بنتيجة هدفين ونصف الهدف مقابل لا شيء، الأول للنجم لوكاس، والثاني لسمو الشيخة ميثاء بنت محمد بن راشد آل مكتوم، وانتهى الشوط الثاني بنتيجة خمسة أهداف ونصف الهدف دون رد، أما الشوط الثالث فكانت كفة فريق زيدان هي الأرجح، حيث أحرز ثلاثة أهداف، فيما أضاف فريق الإمارات هدفين، لينتهي الشوط بسبعة أهداف ونصف الهدف مقابل ثلاثة أهداف.

وشهد الشوط الرابع إحراز هدفين لكل منهما، لتنتهي النتيجة بتقدم فريق الإمارات بتسعة أهداف ونصف الهدف مقابل خمسة أهداف لفريق زيدان، وفي الشوط الخامس والأخير زاد فريق الإمارات من غلته بثلاثة أهداف أخرى ليرفع رصيده إلى «درزن» ونصف «جول» منهياً المباراة لمصلحته ويتأهل إلى المربع الذهبي.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news