الامارات | اتحاد الدراجات يتفقد صيانة وتجهيز مضمار زايد الدولي

شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الدراجات يتفقد صيانة وتجهيز مضمار زايد الدولي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اطلعت اللجنة المكلفة بمتابعة أعمال صيانة وتجهيز وتشغيل مضمار زايد الدولي للدراجات الهوائية في الشارقة، على آخر أعمال الشركة المكلفة بأعمال الصيانة والتجهيز، وذلك خلال الاجتماع الذي جمع رئيس اتحاد الدراجات، منصور بوعصيبة، والأمين العام لاتحاد الدراجات، ياسر الدوخي، مع مسؤولي شركة النسيم للمقاولات المكلفة بالقيام بكل التجهيزات، والمعنيين بوزارة تطوير البنية التحتية المكلفين بالإشراف على كل التجهيزات واعتمادها.

من جانبه، أشاد منصور بوعصيبة بجهود المسؤولين في وزارة تطوير البنية التحتية المكلفة بمتابعة أعمال الصيانة والإضافات، ودور الهيئة العامة للرياضة، مؤكداً في تصريحات صحافية أن المضمار في ثوبه الجديد سيشكّل نقلة نوعية كبيرة لدراجات الإمارات، ويسهم في تنفيذ برامج المنتخبات الوطنية.

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