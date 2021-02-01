الامارات | سوق الانتقالات الشتوية يغلق اليوم.. 31 قيداً في دوري الخليج العربي

شكرا لقرائتكم خبر عن سوق الانتقالات الشتوية يغلق اليوم.. 31 قيداً في دوري الخليج العربي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يغلق مساء اليوم، بمقر اتحاد كرة القدم في دبي، باب الانتقالات الشتوية للاعبين المحليين والأجانب، الذي بدأ منذ الخامس من يناير الماضي، إذ قام 11 نادياً من أصل 14 في دوري الخليج العربي، بضم وإعادة قيد 31 لاعباً، في حين لم تقم ثلاثة أندية هي: بني ياس، اتحاد كلباء والشارقة (المتصدر) بأي عملية تغيير في صفوفها حتى الآن.

وأبقى الشارقة، الذي يعدّ أكثر الأندية استقراراً على صعيد اللاعبين، على جميع لاعبيه الأجانب الأربعة في الفريق الأول وهم: إيغور كورنادو والأوزبكي شوكوروف والبرازيلي كايو لوكاس ومواطنه ويلتون سواريز، الذي ضمه النادي قادماً إليه من نادي الوصل على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الحالي، علماً بأن فترة الانتقالات الصيفية الأولى كانت قد بدأت في 15 يوليو، وانتهت في 14 أكتوبر الماضيين.

وينتظر أن تشهد الساعات الأخيرة قبل غلق باب القيد قيام بعض الأندية بضم لاعبين جدد بحثاً عن التميز ومواجهة التحديات التي تنتظرها، خلال مباريات الدور الثاني للدوري، التي ستكون الأهم والأصعب بالنسبة لجميع الفرق، سواء تلك التي تنافس من أجل لقب البطولة، أو الصراع من أجل البقاء وتفادي شبح الهبوط لدوري الدرجة الأولى.

من جهته، أكد عضو لجنة أوضاع وانتقالات اللاعبين المتحدث الرسمي للجنة، المستشار يعقوب العلي، أن باب الانتقالات الشتوية سيغلق اليوم عند الساعة الخامسة مساءً.

وقال يعقوب العلي لـ«الإمارات اليوم»: «بعد انتهاء باب القيد ستكون هناك مقابلات إعلامية مع وسائل الإعلام بخصوص الإحصاءات الخاصة بالميركاتو الشتوي».

وشهدت فترة الانتقالات الشتوية قيد الوصل للاعب البرازيلي لويز هنريكي، فيما قيد الجزيرة الهولندي براندلي كواس وأحمد ربيع، وأعاد شباب الأهلي قيد كل من يحيى الغساني والأوزبكي جلال الدين شاريبوف.

وتعاقد الفجيرة مع كل من أحمد موسى والبرازيلي دوغلاس والجزائري رشيد آيت عثمان، في حين ضم نادي خورفكان كلاً من البرازيلي باولينو والمصري عبدالله الرفاعي والبرازيلي أندري بجانب يوسف عبدالكريم العامري.

وضم نادي العين اللاعب الياباني شويا ناكاجيما قادماً من فريق بورتو البرتغالي، وأعاد كذلك قيد كل من مهند العنزي ومحمد فايز، فيما أعار لاعبه محمد جمال للجزيرة.

وضم نادي الظفرة اللاعب بيدرو كوندي معاراً من نادي شباب الأهلي، ومحمد يوسف قادماً من شباب الأهلي في صفقة انتقال حر.

وتعاقد النصر مع اللاعب الجزائري مهدي عبيد والحارس عادل أبوبكر قادماً من الجزيرة على سبيل الإعارة، فيما ضم حتا كلاً من السويدي ناهير بيسارا والمدافع درويش محمد والأوزبكي دوستونبيك خامداموف.

من جهته، تعاقد نادي عجمان مع المالي مايغا والبرازيلي غارديل، وكذلك البرازيلي لويس أنطونيو، وضم أيضاً البرازيلي ليوناردو في فئة اللاعب المقيم قادماً من نادي شباب الأهلي على سبيل الإعارة، وكذلك إبراهيم خميس قادماً من نادي اتحاد كلباء، وحمد الحمادي قادماً من نادي الوصل، في حين غادر صفوف نادي عجمان كل من وليم أوسو والأرجنتيني غوستافو، وضم نادي الوحدة اللاعب السوري عمر خريبين، في حين استغنى عن خدمات لوفانور، وتألق خريبين في ظهوره الأول وأحرز هدفين في مرمى حتا.

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