الامارات | الشامسي: الغيابات ليست السبب الرئيس لخسارة بني ياس أمام الوصل

شكرا لقرائتكم خبر عن الشامسي: الغيابات ليست السبب الرئيس لخسارة بني ياس أمام الوصل والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال لاعب فريق بني ياس، سلطان الشامسي، إن السبب في خسارة «السماوي» في دوري الخليج العربي لكرة القدم، للمرة الأولى بعد ست جولات حافظوا فيها على سجلهم خالياً من الهزائم، يعود إلى بعض الأخطاء التي أثرت في مستواهم، لكنه تعهد في الوقت نفسه بأنهم سيتعلمون منها من أجل العودة إلى الطريق الصحيح في المباريات المقبلة. ونفى الشامسي في تصريحات صحافية، عقب خسارتهم من الوصل بهدفين دون مقابل، أن تكون الغيابات في صفوفهم هي السبب الرئيس في الخسارة، وقال: «لم يحالفنا التوفيق خلال المواجهة، حصلنا على بعض الفرص، ولكننا لم نستغلها كما ينبغي، الأخطاء أثرت علينا كما ذكرت، ولا دخل للغيابات التي كانت تشهدها تشكيلتنا».

وأكد اللاعب أن منافسهم فريق الوصل هو الآخر خاض اللقاء في غياب بعض لاعبيه، وقال: «الوصل قدم مستوى ممتازاً خلال مواجهتنا، على الرغم من الغيابات التي كانت تشهدها صفوفهم، وأعتقد أنهم استحقوا تحقيق الفوز علينا والحصول على نقاط اللقاء كاملة».

في المقابل، أكد لاعب فريق الوصل، الدولي علي صالح، سعادتهم بتحقيق الفوز خارج ملعبهم أمام منافس بحجم بني ياس، معرباً خلال تصريحات صحافية عقب اللقاء عن أمله في أن تتواصل انتصاراتهم في الجولات المقبلة، مع تقديم المستويات التي ظهروا بها خلال لقاء بني ياس.

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