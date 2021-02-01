الامارات | 50 رياضياً من أصحاب الهمم يشاركون في كرنفال قوارب التجديف

شكرا لقرائتكم خبر عن 50 رياضياً من أصحاب الهمم يشاركون في كرنفال قوارب التجديف والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شهد كرنفال قوارب التجديف كاياك والمحامل التراثية المحلية 30 قدماً يوماً رياضياً لأصحاب الهمم ضمن الأسبوع الثاني من مهرجانات دبي البحرية، التي ابتكرها نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، في الموسم الرياضي الحالي، من أجل إشراك أفراد المجتمع وزيادة الاهتمام بمختلف الفعاليات والأنشطة الرياضية.

وقال بيان صحافي: «حقق الكرنفال الذي أقيم في قلب دبي النابض على مياه البحيرة الكريستالية بالحي الأول في مدينة محمد بن راشد آل مكتوم نجاحاً عريضاً تمثل في مشاركة أكثر من 50 رياضياً ورياضية من أبطال الألعاب المختلفة في نادي دبي لأصحاب الهمم، وعدد من منتسبي الأندية والمؤسسات الأخرى.

من جانبه، قال المدير التنفيذي لنادي دبي الدولي للرياضات البحرية، محمد حارب، إن الكرنفال حقق نجاحاً كبيراً مع اتاحة الفرصة لشريحة مهمة في المجتمع، هم أصحاب الهمم، لخوض التحدي في مجال الرياضات البحرية للمرة الأولى.

وشارك في الكرنفال أبرز الرياضيين من أصحاب الهمم في مختلف الرياضات والألعاب تقدّمهم البطل الذهبي في رفعات القوة، محمد خميس، ولاعبة رمي القرص وفريق ألعاب القوى، سهام الرشيدي.

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