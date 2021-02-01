الامارات | الشارقة يكرّم موظفاً خدم النادي 40 عاماً

شكرا لقرائتكم خبر عن الشارقة يكرّم موظفاً خدم النادي 40 عاماً والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كرّم رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة علي سالم المدفع، بحضور رئيس شركة الكرة عبدالله العجلة، مدير استاد الشارقة، جلال حسن عثمان، بمناسبة نهاية فترة عمله بالنادي التي امتدت نحو 40 عاماً، وكان جلال قد التحق بالنادي عام 1981. وقال نادي الشارقة في بيان، أمس: «عمل جلال في بداية التحاقه بالنادي سكرتيراً لجميع فرق النادي، وتنقل بعدها في مختلف الإدارات والأقسام، وكان أبرزها تقلده منصب مسؤول الصيانة والعمليات، ثم مديراً لاستاد الشارقة».

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