اخبار الرياضه

الامارات | تيباس يتهم إنفانتينو بدعم مشروع الدوري السوبر الأوروبي

0 نشر
مدريد - أ.ف.ب 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن تيباس يتهم إنفانتينو بدعم مشروع الدوري السوبر الأوروبي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعاد رئيس رابطة ، خافيير تيباس، التأكيد أن الدوري السوبر الأوروبي، الذي تسعى أندية عدة لإطلاقه، سيشكّل «خراباً لكرة القدم»، وحثّ رئيس الاتحاد الدولي جاني إنفانتينو على «توضيح موقفه» حول المشروع. وكان (فيفا) أكد في 21 يناير أنه لن يعترف بالبطولة، وأن اللاعبين في حال مشاركتهم في صفوف أنديتهم سيتم استبعادهم عن كأس العالم. وقال تيباس: «إن الدوري السوبر هو اقتراح سري جداً، المعلومات الوحيدة تأتينا من الصحف، إلا عندما تحدث عنه رئيس السابق، جوزيب ماريا بارتوميو، وألمح رئيس ، فلورنتينو بيريس لذلك».

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news

Share
طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App
الكلمات الدلائليه
مروان الهواري

مروان الهواري

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا