شكرا لقرائتكم خبر عن احمد سمير: حسام حسن ظلمني.. وأحلم باللعب في الأهلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال أحمد سمير لاعب طلائع الجيش، إن الانضمام للنادي الأهلي، شرف وحلم كبير يراودانه.

وأضاف أحمد سمير، خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه هاني حتحوت على قناة «صدى البلد»، «اللعب للأهلي حلم من أحلامي، قبل ذلك كانت الأمور صعبة بسبب وضع فريقي طلائع الجيش وأنا لا يمكن أن أقفز من المركب».

وأكمل: «لم يتم التواصل معي من مسئولي الأهلي بشكل رسمي، ولكن أكثر من مرة كان هناك مفاوضات من اشخاص مقربون من مسئولي اللقلعة الحمراء».

وتابع: «لم أعترض على الخروج للاعارة من الزمالك، رغم الطريقة الغير جيدة التي تعامل بها مسئولي النادي الأبيض معي، والزمالك قرر رحيلي بشكل مفاجيء، وبدون أي توجيه شكر لي، ورغم ذلك لم اعترض على خروجي منه للاعارة إلى الإسماعيلي وبعدها للمصري».

وشدد قائلا: «حسام حسن ظلمني في المصري، ولا أعلم حتى الآن لماذا لم أشارك معه، الآن أصبحت أكثر نضجا والأمور اختلفت معي، وأصبح تركيزي اكبر في الملعب، ولا أتاثر بمشاركتي من عدمها».