شكرا لقرائتكم خبر عن عضو لجنة الحكام: راض عن الأداء.. وهناك حملة على التحكيم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال فهيم عمر، الحكم الدولي السابق وعضو لجنة الحكام باتحاد الكرة، إنه راض عن الأداء التحكيمي حتى الآن، رغم شكوى بعض الأندية، مؤكدًا أن هناك حملة على التحكيم.

وأضاف فهيم عمر، خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه هاني حتحوت على قناة «صدى البلد»: «جميع أعضاء لجنة الحكام لها دور بارز، ونرغب في وجود حكام دوليين في سن 25 عامًا».

كما أوضح أن أحمد مجاهد، رئيس اللجنة المكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، اجتمع برؤساء لجان الحكام الفرعية بمناطق الجمهورية بعد إعادة تشكيلها، لمناقشة اسلوب العمل خلال الفترة المقبلة، وتذليل أي عقبات تواجه اللجان الفرعية من أجل ضمان آداء تحكيمي أفضل.