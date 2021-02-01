شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الاتحاد الدولي لليد: مصر فعلتها والدنمارك استحق اللقب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعرب الدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد عن سعادته بختام النسخة رقم 27 من بطولة العالم رغم ظروف جائحة كورونا.

وقال مصطفى في حفل الختام: «فعلناها، فعلناها وتم اختتام نسخة رقم 27 من بطولة العالم مصر 2021».

وأضاف: «أهنئ الدنمارك بتحقيق بطولة العالم والسويد على المركز الثاني وإسبانيا بتحقيق الميدالية البرونزية».

وشدد: «لعبنا معا سيمفونية رائعة بتنظيم بطولة العالم، وأرسل تحياتي لعبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية بدعمنا لإقامة هذه النسخة رغم جائحة فيروس كورونا».

وتابع رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد: «أشكر الحكومة المصرية برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي بعد تنظيم تلك النسخة في ذلك الوقت الصعب».

وواصل حديثه: «أشكر أيضا اللجنة المنظمة ومدير البطولة حسن لبيب ورئيس الاتحاد المصري لكرة اليد هشام نصر».

واختتم كلمته: «أتمنى للجميع حظا موفقا على أن نلتقي مجددا في النسخة التالية عام 2023».