شكرا لقرائتكم خبر عن حارس منتخب الدنمارك: مصر حققت المستحيل في المونديال والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أشاد نيكلاس لاندين حارس مرمى منتخب الدنمارك، بطل بطولة العالم للمرة الثانية على التوالي، بتنظيم مصر 2021، حيث وقف فريقه على منصة التتويج بعد حصده الميدالية الذهبية للمرة الثانية على التوالي.

وقال لاندين: «إنها بطولة منظمة بشكل جيد هذا العام»، موضحاً: «كل شيء طلبناه تم تنفيذه، هذه البطولة أثبتت أن كل شيء ممكن، أرى أنه كان قرارا صائبا للعب هذه البطولة.

وأتم أفضل لاعب في العالم عام 2019: «هناك في الدنمارك الكثير من الناس يشاهدون الحدث على شاشات التلفزيون ويشعرون أن هناك ما يستحق المتابعة».

وتوج منتخب الدنمارك ببطولة العالم لكرة اليد للمرة الثانية على التوالي، بينما حقق منتخب السويد المركز الثاني والميدالية الفضية، فيما ظفر منتخب الإسباني بالمركز الثالث والميدالية البرونزية.