شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد الدولي لليد يقدم ميدالية وشهادة تقدير للحكومة المصرية على تنظيم المونديال والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قدم الدكتور حسن مصطفى، رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد، شهادة تقدير وميدالية خاصة الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على المجهود الكبير الذي قامت به مصر في تنظيم البطولة في ظل تفشي وباء كورونا

ونجحت الدنمارك في الفوز ببطولة العالم لكرة اليد بعد الفوز على السويد في نهائي البطولة

يذكر أن أربع صالات استضافت هذه النسخة ال27 لمونديال العالم في كرة اليد للرجال والتي تقام على أرض مصر من 13 إلى 31 يناير الحالي ،وهي النسخة الثانية لهذه البطولة العالمية التي تستضيفها القاهرة بعد نسخة عام 1999، ولأول مرة تشارك 32 دولة في هذه النسخة ،بعد أن زاد الإتحاد الدولي لكرة اليد عدد المنتخبات المشاركة.

والصالات هي: الصالة المغطاة باستاد القاهرة ،وصالة برج العرب،وصالة العاصمة الإدارية، وصالة الدكتور حسن مصطفى بمدينة 6 أكتوبر.