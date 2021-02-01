شكرا لقرائتكم خبر عن فهيم عمر: التدريب على تقنية الفيديو يحتاج 8 أشهر وليس 28 يومًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد فهيم عمر، عضو لجنة الحكام باتحاد الكرة، أن التدريب على تقنية الفيديو كان يحتاج من 6 لـ 8 أشهر.

وقال فهيم خلال حواره ببرنامج «الماتش» الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة «صدى البلد»: «التدريب على استخدام تقنية الفيديو يحتاج لـ8 أشهر، لكننا تدربنا عليه في 28 يوما فقط».

وتابع: «أشكر اللجنة الخماسية على تقنية الفيديو، لكن عتابي على من اختار حكام التقنية نفسها».

وأتم: «تقنية الفيديو قللت من الأخطاء التحكيمية والفترة القادمة ستشهد تطور أكثر».