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فهيم عمر: التدريب على تقنية الفيديو يحتاج 8 أشهر وليس 28 يومًا

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد فهيم عمر، عضو لجنة الحكام باتحاد الكرة، أن التدريب على تقنية الفيديو كان يحتاج من 6 لـ 8 أشهر.

وقال فهيم خلال حواره ببرنامج «الماتش» الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة «صدى البلد»: «التدريب على استخدام تقنية الفيديو يحتاج لـ8 أشهر، لكننا تدربنا عليه في 28 يوما فقط».

وتابع: «أشكر اللجنة الخماسية على تقنية الفيديو، لكن عتابي على من اختار حكام التقنية نفسها».

وأتم: «تقنية الفيديو قللت من الأخطاء التحكيمية والفترة القادمة ستشهد تطور أكثر».

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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