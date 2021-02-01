شكرا لقرائتكم خبر عن فهيم عمر: أمين عمر مرشح لإدارة مباريات كأس العالم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد فهيم عمر، عضو لجنة الحكام باتحاد الكرة، أن الحكام المصريين هم الأفضل لإدارة مباريات الدوري.

وقال «فهيم»، خلال حواره ببرنامج «الماتش» الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة «صدى البلد»: «الحكام المصريين هم الأفضل لإدارة مباريات الدوري عن الأجانب، لأننا نريد تواجدهم في بطولات أفريقيا».

وأكمل: «الحكام المصريين ظهروا بشكل كبير على الساحة الإفريقية، كما أن أمين عمر مرشح لإدارة مباريات بكأس العالم».