شكرا لقرائتكم خبر عن للمرة الرابعة في تاريخه.. «هانسن» أفضل لاعب في بطولة مصر 2021 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حصد الأسطورة الدنماركية ميكيل هانسن، لقب أفضل لاعب في بطولة العالم- مصر 2021، بعد قيادة منتخب بلاده للتتويج باللقب للمرة الثانية على التوالي.

وفاز منتخب الدنمارك على منتخب السويد في المباراة النهائية لبطولة مصر 2021، الأحد، بنتيجة 26- 24، ليحقق أحفاد الفايكينج اللقب الثاني في تاريخهم.

قدم هانسن الذي حصد لقب أفضل لاعب في العالم في ثلاث مناسبات سابقة، أعوام 2011، 2015 و2018، أداء رائعا منذ بدايتها، رغم تغيبه عن مواجهتي قطر واليابان في الدور الرئيسي للبطولة، إلا أنه استطاع أن يكون مؤثرا في المواجهات الحاسمة لمنتخب بلاده بالأدوار الإقصائية.

سجل اللاعب صاحب الـ33 عاما 48 هدفاً في 7 مباريات خاضها بقميص منتخب بلاده، بينما صنع 26 هدفا آخرين، ليكون مجموع الأهداف وصناعة الأهداف 74.