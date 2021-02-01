شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد اليد يوجه الشكر إلى الرئيس السيسي بعد ختام المونديال والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - ووجه الاتحاد المصري لكرة اليد الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسى الذي وافق على إقامة هذه البطولة على أرض مصر في ميعادها رغم تفشي جائحة الكورونا في كل دول العالم وكانت تغلق أبوابها، وهو الذي أعطى توجيهاته لرئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي والدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، و18 وزيرًا آخر بتقديم الدعم المادي وتقديم كل التسهيلات لإنجاح هذه البطولة حتى تظهر مصر بالمظهر المشرف ليعكس مظهر مصر الحضارى الحديث أمام كل دول العالم.

كما وجه الاتحاد الشكر لرئيس الاتحاد الدولي الذي جلس في مصر طوال الشهور الماضية لمتابعة اقامة الصالات الجديدة بالعاصمة الادارية وبرج العرب و6 اكتوبر وحضور كل الاجتماعات مع اللجنة المنظمة.

كذلك، وجه مجلس إدارة اتحاد اليد الشكر للجنة الطبية في الاتحاد والتي قامت بدورًا كبيرًا في المونديال. وأكد الاتحاد المصري لكرة اليد أن اللجنة الطبية لم تدخر وسعا وكان لها دورا كبيرا في النجاح. وأكد على الدور الكبير للدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة التي بذلت هي وكبار أطباء وزارة الصحة مجهود جبار لوضع التنظيم الطبى للبطولة وخصوصا فكرة الفقاعة الخيالية واوجه شكر خاص للدكتور علاء عيد رئيس قطاع الطب الوقائى والدكتور مصطفى غنيمة رئيس قطاع الطب العلاجى، بالإضافة إلى باقي مجموعة العمل.