شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس اللجنة الطبية يكشف أخطر 4 إصابات في مونديال اليد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف محمود العدل، عضو مجلس إدارة اتحاد اليد ورئيس اللحنة الطبية في الاتحاد، عن أهم وأخطر إصابات الملاعب التي وقعت خلال البطولة.

وقال إن هناك مجموعة من الإصابات وهي أمور واردة في الرياضة والالعاب التنافسية وكان منها الخطير والعادي، موضحًا أنه من أخطر الإصابات التي وقعت هي إصابة لاعب منتخب ألمانيا توبياس ريتشمان بتمزق في رباط الركبة الخارجي، وتم عمل أشعة رنين مغناطيسي ولم يكمل البطولة.

أما الإصابة الثانية تعرض لها الحكم البرتغالى ريكاردو بتمزق شديد بعضلة السمانة وتم عمل رنين مغناطيسي ولم يكمل المباريات وتم استبداله في الملعب وعاد لبلده.

والثالثة كانت من نصيب حارس مرمى فرنسا ويسلى باردين بتمزق جزئى بالرباط الصليبى الأمامى والرباط الداخلى وعاد لبلاده.

أما الرابعة والأخيرة كانت للاعب من الكونغو واسمه أورلين وأصيب بتمزق كامل في وتر اكيليس وتم عمل رنين مغناطيس ووضعوا رجله في جبيرة لحين عمل جراحة عاجله في بلاده.

وأشار الدكتور محمود العدل أنه بخلاف هذه الإصابات التي تعتبر خطيرة مجموعة أخرى من إصابات الملاعب غير خطيرة وقعت كثيرًا مثل اصطدام الكرة بالرأس لحراس المرمى واللاعبين، التواءات بمفصل الكاحل، تمزقات بالعضلات وخصوصا العضلة الخلفية للفخذ والضامة، كدمات بالاصابع وتمزقات بأربطة الاصابع، كدمات بالرأس نتيجة تصادم رأس اللاعب برأس المنافس نزيف بالانف نتيجة التصادم، كدمات بالعضلات مثل عضلات الضهر والفخذ وعضلات الكتف.