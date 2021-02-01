شكرا لقرائتكم خبر عن عبدالغني حقق ما عجز عنه الحلافي والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - استطاع مدير الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر حسين عبدالغني، الظفر بأول كأس منذ توليه زمام الأمور الإدارية مع الفريق الأصفر قبل نحو شهرين إثر استقالة المدير التنفيذي السابق عبدالرحمن الحلافي. ورغم الانتقادات التي طالت حسين عبدالغني بعد توليه منصب المدير التنفيذي للفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، التي كان آخرها من قبل قائد الفريق السابق ماجد عبدالله، إلا أن حسين عبدالغني لم يلتفت لتلك الانتقادات، وواصل عمله بصمت مع الجهاز الإداري بفريق النصر، وحقق كأس السوبر السعودي.

