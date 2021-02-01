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عبدالغني حقق ما عجز عنه الحلافي

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جدة - خالد شويل - استطاع مدير الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر حسين عبدالغني، الظفر بأول كأس منذ توليه زمام الأمور الإدارية مع الفريق الأصفر قبل نحو شهرين إثر استقالة المدير التنفيذي السابق عبدالرحمن الحلافي. ورغم الانتقادات التي طالت حسين عبدالغني بعد توليه منصب المدير التنفيذي للفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، التي كان آخرها من قبل قائد الفريق السابق ماجد عبدالله، إلا أن حسين عبدالغني لم يلتفت لتلك الانتقادات، وواصل عمله بصمت مع الجهاز الإداري بفريق النصر، وحقق كأس السوبر السعودي.
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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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