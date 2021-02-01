اخبار الرياضه

النصر.. «دبل سوبر»

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن النصر.. «دبل سوبر» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - حقق النصر كأس السوبر السعودي للمرة الثانية على التوالي، كأول مرة في تاريخ المسابقة، بعد أن تغلب على الهلال في استاد الملك فهد الدولي بالرياض بثلاثية نظيفة.

ويعتبر انتصار النصر بالسوبر للمرة الثانية على التوالي رقماً لم يسبقه إليه أحد، إذ لم يتمكن أي فريق سعودي أن يحقق البطولة مرتين متتاليتين.

ويعتبر النصر بالمشاركة مع الهلال الأكثر تتويجاً بالبطولة، بواقع مرتين لكل فريق في البطولة التي لُعبت 7 نسخ سابقة، وكان أول بطل لها فريق الفتح في الموسم ٢٠١٣.


الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا