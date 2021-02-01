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ايغالو.. ثالث صفقات البلطان «العالمية»

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جدة - خالد شويل - أبرمت إدارة نادي الشباب برئاسة خالد البلطان أولى صفقات الفريق بالفترة الشتوية، وذلك بعد التعاقد من النجم الدولي النيجيري أوديون ايغالو (31 عاماً) المُعار من فريق شنغهاي الصيني إلى فريق مانشيستر يونايتد الإنجليزي، ومن المرجّح وصول اللاعب إلى العاصمة الرياض مساء اليوم (الإثنين).

ومن جانبها، رحّبت جماهير نادي الشباب باللاعب عبر منصات التواصل الاجتماعي، مقدمةً شكرها لرئيس النادي خالد البلطان على تدعيم الفريق بصفقاتٍ مدوية على الصعيد العالمي.

ومن جانب آخر، تسعى إدارة الهلال مع نظيرتها بنادي الشباب لشراء المدة المتبقية من عقد اللاعب عبدالله الحمدان الذي انتقل مؤخراً لصفوف فريق الهلال بصفقة انتقال حُر وبعقدٍ يمتد لخمسة مواسم، إلا أن الإدارة الشبابية لا تزال تنتظر عرضاً مالياً أفضل لبيع الـ6 الأشهر المتبقية من عقد الحمدان مع الأبيض العاصمي.


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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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