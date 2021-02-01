شكرا لقرائتكم خبر عن التعاون يوقف أفراح البطل والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - يعاود الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر تدريباته الإعدادية استعداداً لمباراته المقبلة أمام التعاون في الدور الثاني من مسابقة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بعد الراحة التي منحها مدرب الفريق للاعبين بعد نهائي السوبر. وسيغيب لاعب الفريق علي الحسن بمناسبة زواجه اليوم (الإثنين) بعد التنسيق المسبق مع الإدارة، على أن يعاود التدريبات مع الفريق الأربعاء.

من جهتها، أعلنت شركة تطوير الرياضة الشريك الرسمي للنادي تقديم مكافأة نصف مليون ريال بمناسبة تحقيق الفريق كأس بيرين للسوبر السعودي، كما أعلن متجر النادي خصما بنسبة 30% على الطقمين الأول والثاني للفريق الأول لكرة القدم، إهداء للجماهير النصراوية بمناسبة تحقيق البطولة.