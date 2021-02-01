شكرا لقرائتكم خبر عن قوميز محذرا النصراويين: «الأسد لا يموت» والان مع التفاصيل



جدة - خالد شويل - بروح رياضية عالية، هنأ مهاجم الهلال قوميز، أنصار نادي النصر عقب تتويج فريقهم بكأس السوبر إثر فوزهم بثلاثة أهداف دون رد على فريقه الهلال، في اللقاء الذي جمعهما على استاد الملك فهد الدولي بالرياض، محذرا النصراويين بأن «الأسد لا يموت». وغرد قوميز عبر حسابه الشخصي في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «مبروك لكم، لكن تذكروا أن الأسد لا يموت أبداً»، وأضاف: «لقد خسرت موقعة، ولم أخسر الحرب.. أراكم قريباً في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين». جاءت تغريدة قوميز، ردا على حساب نادي النصر عبر موقعه الرسمي «تويتر»، الذي أرفق تغريدة سابقة للفرنسي منشورة بها صورة أسد، وعلق عليها «عذرا.. لقد تم اصطيادكم».