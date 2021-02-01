شكرا لقرائتكم خبر عن مستقبل رازفان مع الهلال في خطر والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الرياض: عيسى الحكمي

أصبح مستقبل المدرب الروماني رازفان لوشيسكو مع فريقه الهلال السعودي في خطر حقيقي بعد النتائج الأخيرة لـ«الزعيم»، وأبرزها الخسارة المدوية صفر-3 أمام غريمه النصر على كأس السوبر.

ويعاني الهلال من تراجع مخيف قي النتائج منذ خسارته في 13 ديسمبر /كانون الأول على يد الوحدة دورياً 1-2 ثم أعقبها الخروج من كأس الملك على يد الفتح 0-2 وتلا ذلك خمسة تعادلات في الدوري أمام الاتحاد والشباب والأهلي والباطن والفيصلي، وأخيراً الخسارة القاسية من غريمه النصر بثلاثية نظيفة، ولم يذق الفريق طعم الفوز في آخر 10 مباريات سوى أمام القادسية والتعاون.

وتأزمت الأمور الهلالية أكثر مع رازفان بعد خسارة السوبر، وفقدان صدارة الدوري التي دانت للشباب برصيد 32 نقطة، متقدماً على الهلال بفارق نقطتين مع وجود مباراة مؤجلة للأخير أمام أبها.

ويرمي الهلاليون بالمسؤولية على رازفان الذي لم يستطع وضع يده على الخلل واستمر الفريق في التراجع.

وعاب أنصار الأزرق على مدربهم تدخلاته في السوبر، وتحديداً عندما أخرج المدافع محمد جحفلي ودفع برأس الحربة صالح الشهري، ليتلقى مرمى الحارس عبدالله المعيوف هدفين من عبدالرزاق حمدالله وسامي النجعي في آخر دقائق المباراة.

وأكدت وسائل إعلام رومانية متابعة، أن لديها معلومات بأن مستقبل رازفان مع الهلال محل المراجعة وربما تتم إقالته.

وكان رازفان قد جاء لتدريب الهلال في موسم 2019 واستطاع تحقيق ما عجز عنه غيره عندما قاد الزعيم للفوز بدوري أبطال آسيا 2019 وتحقيق ثنائية الموسم المحلي ( الدوري والكأس) بيد أن كل ذلك لم يشفع للمدرب في ظل تراجع النتائج دورياً والصدمة الكبرى بالخسارة من الغريم الأزلي 3-صفر في كأس السوبر.