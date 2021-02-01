شكرا لقرائتكم خبر عن شبانة لـ تلفزيون الخليج 365: ساسي والونش وراء تراجع الزمالك عن ضم وادي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الإعلامي محمد شبانة، في برنامجه "مع شبانة" على "تليفزيون الخليج 365" أن تراجع الزمالك عن ضم محمود وادي مهاجم فريق بيراميدز، بعد أن كان توصل المسئولون لاتفاق مع اللاعب وإدارة ناديه، وكان من المنتظر أن يتم الإعلان عن الصفقة عقب مواجهة بيراميدز والإسماعيلى.

وأضاف: مسئولو الزمالك تفاجئوا بطلب إدارة بيراميدز الحصول على خدمات الدولى التونسى فرجاني ساسي أو محمود حمدى الونش، الأمر الذى دفع الإدارة البيضاء لرفض الطلب، وغلق صفحة ضم "وادي"، والتعاقد مع مروان حمدى مهاجم مصر المقاصة، والتونسى سيف الدين الجزيري لتعويض رحيل مصطفى محمد الذى انتقل لصفوف جالطة سراى التركى لمدة موسم ونصف على سبيل الإعارة.

وتابع: مسئولو نادى الزمالك رفضوا السماح لمحمود علاء مدافع الفريق الكروى الأول، بخوض تجربة الاحتراف والموافقة على العرض الذى تلقاه اللاعب من نادى أهلى جدة السعودى للانتقال لصفوفه خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، لمدة 6 أشهر على سبيل الاستعارة، حيث أكدت لجنة إدارة الزمالك حاجة الفريق لخدمات اللاعب فى الفترة المقبلة.

واستطرد: إدارة الزمالك عرضت فكرة السماح لمحمود علاء بالاحتراف على البرتغالي جايمى باتشيكو المدير الفنى، إلا إن الأخير رفض الأمر رفضا قطعيا، وقام بكتابة إقرار بخط يده بعدم موافقته على رحيل محمود علاء فى الوقت الحالي وقام بالتوقيع على هذا الإقرار، الأمر الذى جعل إدارة النادى تخبر اللاعب بعدم الموافقة على الاحتراف وغلق هذا الملف.

واختتم: نادى أهلى جدة يبحث عن بديل لمحمود علاء للتفاوض معه قبل غلق باب القيد في الدورى السعودى الذى ينتهى يوم 7 فبراير المقبل، ودخل على جبر مدافع بيراميدز حسابات أهلى جدة، ومن المنتظر بحث إمكانية فتح خط مفاوضات مع مسئولي ناديه، خاصة أن بيراميدز يعانى من نقص عددى في مركز الدفاع الأمر الذى قد يدفع الإدارة لرفض العرض.

ويتناول محمد شبانة، فى برنامجه، الحديث عن كافة القضايا التى تشغل الشارع الرياضى فى الوقت الحالى، فى مقدمتها صفقات أندية الدوري الممتاز فى الساعات الأخيرة قبل غلق الميركاتو الشتوي مساء اليوم.

الإعلامى محمد شبانة يظهر من خلال برنامجه "مع شبانة" على صفحة ”الخليج 365” 3 أيام أسبوعيا هى الأحد والثلاثاء والخميس فى السادسة مساءً، ويتناول الأحداث الرياضية والملفات الخاصة بالانتقالات الشتوية وأيضاً أزمات اللاعبين مع أنديتهم، وكل جديد فى الوسط الرياضى.

ويتناول برنامج "مع شبانة" على صفحات ”الخليج 365” جميع الملفات والقضايا الرياضية على الساحة الكروية، وأهمها كواليس صفقات الساعات الأخيرة للميركاتو الشتوى، وما يدور داخل قطبى الكرة المصرية وصفقاتهم الجديدة فى الانتقالات الصيفية المقبلة.