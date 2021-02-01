شكرا لقرائتكم خبر عن شبانة لـ تليفزيون الخليج 365: سليمان يهدد تواجد اجاي بقائمة الأهلي بالمونديال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الإعلامي محمد شبانة، في برنامجه "مع شبانة" على تليفزيون ”الخليج 365”، أن وليد سليمان، لاعب وسط فريق الكرة بالأهلي، اقترب من القيد في قائمة الأهلي التي ستشارك في كأس العالم للأندية التي تنطلق الخميس بعد حقن اللاعب بالبلازما أكثر من مرة وتحسن حالته.

وقال: قيد وليد سليمان سيكون على حساب النيجيري جونيور اجاي لانه الوحيد الغير جاهز بصورة كاملة ومن الممكن ان يكون هناك تقرير طبي يساعد في الاستبدال، خاصة أن الفيفا يشترط تقريرا طبيا حتى يوافق على استبدال أي لاعب.

وأضاف: موقف وليد النهائي سيتضح يوم الثلاثاء هو الموعد المحدد الذى زوضعه الجهاز الطبي لإبداء رأيه فيما يخص موقف وليد سليمان.

وتابع أن محسن صالح رئيس لجنة التخطيط بالأهلي نصح الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلى بعدم الدفع بالكونغولي والتر بواليا مهاجم الأهلي الجديد في التشكيل الأساسي باستمرار، مما يؤثر عليه بصورة كبيرة، حيث لم يظهر بالمستوى المعهود عنه؛ بسبب الضغوط التي يتعرض لها اللاعب منذ ارتدائه فانلة الأهلي.

واستطرد: محسن صالح طلب من موسيماني ضرورة ان يكون الدفع بوالتر بواليا بشكل تدريجي حتي لا يتاثر الالعب لان اهداره للفرص السهلة بسبب الضغوط التي يتعرض لها

وأردف: موسيماني استمع لنصيحة محسن صالح، وبالفعل بدأ بمباراة بيراميدز ببواليا.

ويتناول محمد شبانة فى برنامجه الحديث عن كافة القضايا التى تشغل الشارع الرياضى فى الوقت الحالى، فى مقدمتها صفقات أندية الدوري الممتاز فى الساعات الأخيرة قبل غلق الميركاتو الشتوي مساء اليوم.

الإعلامى محمد شبانة يظهر من خلال برنامجه "مع شبانة" على صفحة ”الخليج 365” 3 أيام أسبوعيا هى الأحد والثلاثاء والخميس فى السادسة مساءً، ويتناول الأحداث الرياضية والملفات الخاصة بالانتقالات الشتوية، وأيضاً أزمات اللاعبين مع أنديتهم، وكل جديد فى الوسط الرياضى.

ويتناول برنامج "مع شبانة" على صفحات ”الخليج 365” جميع الملفات والقضايا الرياضية على الساحة الكروية، وأهمها كواليس صفقات الساعات الأخيرة للميركاتو الشتوى، وما يدور داخل قطبى اللكرة المصربة وصفقاتهم الجديدة فى الانتقالات الصيفية المقبلة.