شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس اللجنة المنظمة لكأس العالم لليد: نجحنا بتفوق فى تنظيم البطولة رغم الجائحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المهندس هشام نصر رئيس اتحاد كرة اليد واللجنة المنظمة لكأس العالم لكرة اليد، إن مصر نجحت بتفوق كبير في تنظيم كأس العالم لكرة اليد رغم جائحة فيروس كورونا.

وأضاف نصر خلال مداخلة هاتفية فى برنامج من مصر المذاع على قناة cbcوالذى يقدمه الإعلامى عمرو خليل والإعلامية ريهام إبراهيم،: "نبارك لكل المصريين النجاح في تنظيم المونديال، مضيفا: "نشكر الرئيس السيسي على الدعم الكامل في تنظيم المونديال."

وواصل نصر قائلا: "تلقينا الشكر من كل الوفود المشاركة في مونديال كرة اليد، والمنتخب المصري بشكل خاص تلقى إشادة كبيرة بعد مباراته مع الدنمارك، مضيفا : "نطلب من الإعلام دعم المنتخب المصري لكرة اليد الفترة المقبلة."