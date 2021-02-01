شكرا لقرائتكم خبر عن أوناجم: كنت مخنوق فى الزمالك والوداد سيعيدني للحياة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عبر محمد أوناجم، لاعب فريق الزمالك والمعار للوداد المغربي، عن سعادته بالعودة لفريقه السابق، موضحا أنه عانى في الزمالك من تجاهل الأجهزة الفنية لقدراته الكروية.

وقال أوناجم، فى تصريحات تليفزيونية لبرنامج ملعب أون تايم، مع سيف زاهر، على فضائية أون تايم سبورتس، الأحد: "لم أتعاقد مع الزمالك لكي أحصل على أموال، هدفي كان المساهمة مع الفريق الأبيض وحصد الألقاب لكن طوال موسم ونصف لم ألعب سوى 5 مباريات تقريبا، وحينما كنت أشارك لمباراة واحدة أجلس أمامها ثلاث أو أربع مباريات على دكة البدلاء".

وتابع اللاعب المغربي: "كنت مخنوق في الزمالك، الفترة الماضية كانت صعبة، وسعيد بعودتي للوداد المغربي؛ لأنه الفريق الذي سيعيدني للحياة، وبوابتي للمنتخب المغربي".

وأكمل أوناجم: "حدث خلاف بيني وبين باتشيكو، واعتذرت أمام الجميع، لكن المدرب لم يمرر الواقعة وينساها، وبقي أسيرا لهذا الموقف، مما أثر على فرص مشاركتي".

وكشف أوناجم عن علاقته الطيبة بجماهير الزمالك واللاعبين مبديا إعجابه الشديد بشخصية شيكابالا قائد الفريق الأبيض.

وأعلنت اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك، برئاسة اللواء المستشار عماد عبد العزيز حلمي على، إعارة محمد أوناجم لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي لصفوف نادي الوداد المغربي.

ومن المقرر أن ينضم أوناجم إلى الوداد المغربي على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الجاري.

وخرج أوناجم من حسابات مدرب الزمالك جايمي باتشيكو خلال المباريات الأخيرة، ليستقر الرأي على خروج اللاعب للإعارة.

وكان أوناجم قد انتقل إلى صفوف الزمالك في الصيف قبل الماضي، قادمًا من فريق الوداد البيضاوي المغربي مقابل رحيل كاسونجو كابونجو على سبيل الإعارة.

ويعتمد باتشيكو في الفترة الأخيرة على خدمات أحمد سيد "زيزو" إلى جانب أشرف بنشرقي ومحمود عبد الرازق "شيكابالا"، الأمر الذي جعل أوناجم يغيب عن المشاركة.