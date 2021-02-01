شكرا لقرائتكم خبر عن إبراهيم سعيد: أتوقع نجاح مصطفى محمد مع جالطة سراي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال إبراهيم سعيد، نجم الكرة المصرية السابق، إنه يتوقع نجاح مصطفى محمد في تجربته الجديدة مع جالطة سراى التركى، مضيفا: "جالطة سراي فريق كبير، ويشارك في دوري أبطال أوروبا، ولعِبَ بصفوفه العديد من كبار النجوم مثل ديديه دروجبا وويسلي شنايدر، كما أن جالطة سراي أفضل كثيرا من سانت إيتيان.

وتابع سعيد، في تصريحات تليفزيونية: "أتمنى من جمهور الزمالك والكرة المصرية مساندة اللاعب في رحلته الاحترافية"، مشيدا بصفقات الزمالك في الميركاتو الشتوي، وبصفة خاصة صفقتي سيف الدين الجزيري و مروان حمدي.

واستطرد: "الجزيري قدمَ أداءً مميزاً مع المقاولون العرب، وأتوقع نجاحه بصفوف الزمالك بشرط تحمل الضغوط، فالأجواء داخل الزمالك تختلف عن المقاولون، ونفس الأمر بالنسبة لمروان حمدي والخط الأمامي للزمالك يتسم بالقوة في الوقت الحالي بتواجد بن شرقي وشيكابالا وزيزو، بالإضافة إلى الصفقات الجديدة".

وأردف: "كما أن قرار عمر السعيد بالرحيل عن الفريق سيفيد اللاعب كثيراً، وسيعيده إلى المشاركة في المباريات"، موضحا أنه يُفضل البدء بمحمد شريف في قيادة هجوم الأهلي أمام الدحيل على حساب والتر بواليا.

واختتم: "مستوى بواليا مع الجونة مختلف تماما عن مستواه مع الأهلي، ولكنه بدأ مؤخراً في الانسجام، ولذلك أُفضل الاعتماد على محمد شريف لقيادة الهجوم والاستقبال الكبير من الجمهور للاعبي الفريق سيعطي دفعة قوية لتقديم بطولة كبيرة".