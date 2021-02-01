شكرا لقرائتكم خبر عن أوناجم: تنازلت عن مستحقاتى للرحيل.. وباتشيكو "جمدنى" بعد غلطة سموحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المغربى محمد أوناجم لاعب الزمالك المعار إلى الوداد المغربى، أنه تنازل عن مستحقاته من أجل الرحيل إلى الوداد للعودة للمشاركة مرة أخرى.

وقال محمد أوناجم في مداخلة مع الإعلامى إبراهيم فايق في برنامج "جمهور التالتة" المذاع على قناة أون تايم سبورت 2: "كنت أمر بمرحلة كويسة جدا مع كارتيرون وكنت أشارك بصفة مستمرة، ولكن بعد رحيله والتعاقد مع باتشيكو لم ألعب ولم أشارك وبدأ يعتمد على الناشئين وأخرج بره القائمة باستمرار".

وأضاف أوناجم: "طلبت من إدارة الزمالك أن أخرج معارا لكى أستطيع اللعب والعودة لمستواي وما يهمنى المشاركة ومساعدة الفريق، لذلك فضلت الرحيل هذه الفترة، حتى لو هتنازل عن مستحقات من أجل الانتقال إلى الوداد على الرغم من العروض السعودية والقطرية التي أمتلكها، أشكر مجلس إدارة الزمالك للسماح برحيلى إلى الوداد المغربى".

وأوضح أوناجم: أخبرت باتشيكو هذا الموسم إذا لن أشارك مع الفريق فأرغب في الرحيل للمشاركة، وأشرف بن شرقى قال لى "جلوسك احتياطيا يقلل من قيمتك الفنية ومن مستواك".

وتابع أوناجم: "أفضل فتراتى مع كارتيرون عندما كنت أشارك وأحصل على البطولات، وهو من المدربين الذين يستطيعون إخراج كل ما لديه ويعامل كل اللاعبين بشكل رائع، الأساسيين والاحتياطيين كل زي بعضه عنده، وكارتيرون السبب الرئيسى في تتويج الزمالك ببطولتى السوبر الأفريقي والمحلى وجعل فريق الزمالك هو النجم، وخسارة دورى أبطال أفريقيا أمام الأهلى هي الأصعب في مسيرتى مع الزمالك".

وأضاف أوناجم: "أخطأت في مباراة الزمالك وسموحة واعتذرت للجهاز الفني واللاعبين ولكنه منذ ذلك الوقت لم ألعب، وتحدثت مع باتشيكو لمعرفة أسباب عدم مشاركتى مع الفريق لكنه قام بتجميدى".

وعن شيكابالا، قال أوناجم: "شرف لى أننى لعبت مع شيكابالا وهو قائد ومدرب داخل الملعب وخارجه وأى شيء يحدث يسعى إلى حله وتذليل كل المشاكل التي تحدث وهو لاعب "ملوش زى" ومدرب خارج الملعب أيضا، وفرجانى وأشرف بن شرقى كانا يساندانى طوال فترتى مع الزمالك حتى في غيابى عن المشاركة".