شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يضم مهاجما من الدورى الإسباني.. ويقيد أسامة جلال فى القائمة الأفريقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح نادي بيراميدز في التعاقد مع الأوروجوياني دييجو رولان الذي كان يلعب فى أحد الأندية بالدوري الإسباني، من أجل تدعيم صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية التي انتهت منذ دقائق.

ووفقا لمصادر قام بيراميدز بقيد اللاعب الذى يُجيد فى مركز المهاجم الصريح وصانع الألعاب تحت المهاجمين، فى قائمته قبل غلق باب القيد الشتوى بدقائق قليلة، وتم وضعه بدلا من اللاعب الإيفوارى ويلفريد كانون الذي انتقل لنادي الغرافة القطرى. يذكر أن دييجو رولان شارك مع منتخب بلاده فى كاس العالم الأخيرة 2018 بروسيا. وشارك رولان فى 25 مبارة دولية مع منتخب أوروجواي سجل خلالها أربعة أهداف، وشارك مع منتخب بلاده في كوبا أمريكا 2015 و2016، ثم انتقل اللاعب صاحب الـ27 عاما إلى الدوري الاسباني، ولعب لـ مالاجا.