شكرا لقرائتكم خبر عن برنامج تأهيلى خاص لـ على غزال فى سموحة.. اعرف السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخضع على غزال، لاعب وسط سموحة، لبرناج علاجى خاص بمعرفة الجهاز الطبى للفريق للتخلص من الإصابة التى يعانى منها فى أنكل القدم وتعوق ظهوره بمستوى طيب فى المباريات.

ويسابق غزال الزمن من أجل اللحاق بمباراة فريقه المقبلة أمام الإسماعيلى الأربعاء المقبل بإستاد الإسماعيلية في إطار الجولة الحادية عشرة للدورى.

وظهر المدافع الدولى بمستوى متذبذب خلال مباريات فريقه الماضية أمام المقاولون العرب ولم يؤدى بالشكل المأمول الأمر الذى جعل أحمد سامى يطالبه بتكثيف البرنامج التأهيلى وعدم التعجل في العودة للملاعب إلا بعد الشفاء التام خاصة أنه يعول عليه كثيرا في منطقة وسط الملعب وهو ما تفهمه اللاعب جيدا

من ناحية أخرى، تعاقد مسئولو سموحة مع عرفة السيد مهاجم إنبى السابق في صفقة انتقال حر لتدعيم هجوم الفريق بمهاجم خبرة للمشاركة مع حسام حسن في المباريات المقبلة التي تحتاج عدد كبير من اللاعبين .

وكان أحمد سامى طلب مؤخرا ضرورة التعاقد مع مهاجم خبرة بعيدا عن بقاء أو رحيل حسام حسن المهاجم الأساسى للفريق نظرا للحاجة الماسة لمهاجم ثانى بعدما فشل الثنائى عبد الكبير الوادى ورفيق كابو في سد تلك الثغرة .