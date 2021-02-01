شكرا لقرائتكم خبر عن أشرف عواض: كرة اليد أصبح لها شعبية كبيرة فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الكابتن أشرف عواض نجم منتخب مصر السابق لكرة اليد، إن المنتخب المصرى قدم أداءا طيبا في بطولة كأس العالم لليد وكان ينقصه فقط أن يتوج بالبطولة، والمتطوعون بذلوا مجهودا كبيرا وخرافيا خلال مونديال كأس العالم لكرة اليد ونتمنى الحصول على ميدالية في الأولمبياد .

وتابع عواض خلال مداخلة عبر خاصية سكايب في برنامج من مصر المذاع على قناة cbc والذى يقدمة الإعلامى عمرو خليل والإعلامية ريهام إبراهيم، أن تعليق خالد خيرى أضاف نكهة مميزة لكأس العالم لليد، مضيفا أن كرة اليد أصبح لها شعبية كبيرة فى مصر ونحتاج من الإعلام تسليط الضوء بشكل أكبر على كرة اليد .