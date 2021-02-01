شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس اللجنة الطبية لمونديال اليد: حارس المرمى الدنمارك هو سبب فوز باللقب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور محمود العدل عضو مجلس إدارة اتحاد اليد ورئيس اللجنة الطبية بالاتحاد المصرى لكرة اليد، إن مباراة كرة اليد كانت رائعة خصوصا أنها كانت بين دولتين من الدول الاسكندنافية وهما السويد والدنمارك وهم من أصحاب أصول نشأة لعبة كرة اليد في العالم .

وأضاف العدل خلال مداخلة هاتفية في برنامج من مصر المذاع على قناة cbc والذى يقدمة الاعلامى عمرو خليل والإعلامية ريهام إبراهيم، أن الدنمارك تغلبت على السويد بمجهود اللاعب هانسن وحارس مرمى الفريق، لافتا أن اللاعب هانسن في هذه البطولة أحرز 48 هدفا وصنع 26 هدفا.

وواصل قائلا: جميع الفرق المشاركة في بطولة كأس العالم لكرة اليد في مصر أعربوا عن ثقتهم الكبيرة في مصر من خلال قدرتها علي تنظيم بطولة كأس العالم رغم جائحة فيروس كورونا .