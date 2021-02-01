شكرا لقرائتكم خبر عن دراجان يوفيتش: الدوري المصري الأقوى فى أفريقيا والإسماعيلي يستحق مكانة أفضل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف البوسني دراجان يوفيتش المدير الفني الجديد للإسماعيلي، أنه فضّل التعاقد مع الدراويش على حساب عروض أخرى كان يملكها؛ لقناعته الشديدة بقدرات الفريق وطموحه لتحقيق نتائج إيجابية معه.

وقال دراجان فى تصريحات تليفزيونية لبرنامج ملعب أون تايم، مع سيف زاهر، على فضائية أون تايم سبورتس، اليوم، الأحد: "مقتنع تماما أن الكرة المصرية تذخر بالمواهب التي تصدرها لدوريات العالم المختلفة، ومتابع جيد للكرة المصرية، وأرى أن الدوري المصري هو أفضل دوري في إفريقيا".

وأبدى المدير الفني الجديد للإسماعيلي سعادته بتولي الإدارة الفنية لفريق بحجم جماهيرية وقيمة الدراويش، مؤكدا على أنه سيبذل قصارى جهده نحو تصويب مسار الفريق للأفضل.

وقال دراجان: "اجتمعت مع اللاعبين اليوم وابلغتهم أنى هنا للعمل وليس الكلام، متفاءل بما رأيته، الإسماعيلي يملك لاعبين مميزين وبالتأكيد سنكون في مكان أفضل على جدول الترتيب في القريب العاجل".

ورفض دراجان فكرة وجود مترجم فى الجهاز الفنى للدراويش، حيث اقترح على مجلس إدارة ناديه الاستعانة بمدرب مصرى يجيد الإنجليزية يكون معاوناً له فى تدريب الفريق حتى لا تكون هناك كثرة عددية فى الجهاز الفنى للفريق.

وطلب البوسنى دراجان يوفيتش من إدارة الدراويش إمداده بتقرير مفصل عن لاعبى الفريق ومشاركاتهم هذا الموسم، وكذلك تقرير من الجهاز الطبى عن حالة المصابين وتوقيت عودتهم للتدريبات الجماعية من أجل دراسته

وتعاقد مجلس إدارة الإسماعيلي، برئاسة المهندس إبراهيم عثمان، بصفة رسمية، مع البوسنى "دراجان يوفيتش"، لتولى تدريب الفريق الأول لكرة القدم لمدة ستة شهور إضافة إلى مواطنه "جيفاد ساريتش" كمدرب للأحمال.

واستقبل عثمان، المدير الفنى الجديد، بجانب مدرب الأحمال، لإنهاء كل التفاصيل الخاصة بالتعاقد قبل توليه المهمة بشكل رسمى مع الدراويش، فى ظل ترحيبه بتدريب أحد أكبر الأندية فى مصر والقارة السمراء، ورغبته فى صنع طفرة حقيقة ضمن صفوف الدراويش.