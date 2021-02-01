شكرا لقرائتكم خبر عن الصخرة: الفقاعة منعتنى من استقبال بعثة الأهلي ولدينا أفضل حارس ونص ملعب بإفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف وائل جمعة، نجم الأهلي السابق، أن نظام الفقاعة الطبية حرمته من عدم زيارة الأهلي، على الرغم من أن الفريق يتواجد قريبا منا.

قال في تصريحات لقناة الأهلي: "عملت المستحيل من أجل استقبال الأهلي والتواصل مع مسئوليه، وأبلغوني أن الأمر صعب لأن التنظيم خاص بالفيفا، وقالولي الإجراء الوحيد نحجرك في الفندق 3 أيام قبل الوصول تصافحهم وتغادر الفندق وفقا لنظام والإجراءات الاحترازية للوقاية من كورونا، أو تقيم معهم طوال تواجدهم دون مغادرة الفندق، وهو ما يتعارض مع التزاماتي في قطر.

وأضاف: "أي شخص محب للأهلي يتمنى زيارة الأهلي والكثيرون مشتاقون لزيارة الأهلي هنا في قطر، وفيما يخص التنظيم فإن الفيفا هو المسئول عن الأمر ويرفض أي خرق للنظام بشأن هذا الموضوع".

وعن استعدادات الأهلي لكأس العالم، قال: "الأهلي في حالة جيدة وبعيدا عن الضغوط التي يحاول البعض تصديرها بأن الفريق في حالة سيئة، ولكنى متفائل خيرا بأن يظهر الفريق بمستوى أفضل مما كان عليه في الدوري، والأهلي هو الأفضل والأكثر أداء وسيطرة على المجريات ويهدر فرص كثيرة، وهي علامات إيجابية على حالة الفريق، ويمتلك جودة كبيرة من اللاعبين، ولدينا أفضل حارس مرمى في إفريقيا، وأفضل نصف ملعب في إفريقيا.

وأضاف: "الدحيل فريق مميز ولديه لاعبين مميزين في خط الهجوم قادرة على تصعيب الأمور على الأهلي في هذه المباراة، ولكن لديهم أخطاء في الدفاع نستطيع من خلالها إحراز الأهداف، وحظو الفريقين متساوية بنسبة 50% إلى 50% للأهلي والدحيل".

وتابع: "الأهلي شعبيته عالمية ووصل للعالمية ولا يلعب على مستوى قارة إفريقيا فقط، ولكن يتواجد في بطولة يتواجد بها بطل أوروبا وأصبح الأهلي مصنف وهو أمر يشرف كل من ينتمي للأهلي".

وبعث رسالة للاعبي الأهلي، قائلا: "فخورون بكم ونجحتم في تحقيق إنجاز كما سبق لنا وحققنا من قبل، وأتمنى الظهور بشكل جيد، ومن يحاول التقليل من قيمة البطولة فهذا غير صحيح؛ لأنها بطولة كبيرة ولها اسم، باعتبار أن من يشارك بها بطل قارة، وتمثل أبطال القارات على مستوى العالك.

واختتم حديثه: رهاني على جماعية الأهلي، وأرى أن الجماعية ممكن تحسم المباراة لصالح الفريق الأحمر.