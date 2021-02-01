شكرا لقرائتكم خبر عن باسم مرسي: باتشيكو اهتم بضمى للزمالك ومستعد لمنافسة مصطفى محمد فى المنتخب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أبدى باسم مرسي، لاعب مصر المقاصة، المنتقل حديثا من صفوف الإنتاج الحربي سعادته بالانتقال للنادي الفيومي، موضحا أن هناك من عرقل عودته للزمالك لكنه مع ذلك فخور باهتمام باتشيكو، المدير الفني للفريق الأبيض، بضمه حتى النهاية.

وقال مرسى فى تصريحات تليفزيونية لبرنامج ملعب أون تايم، مع سيف زاهر، على فضائية أون تايم سبورتس، اليوم، الأحد: "كنت أحتاج فرصة واحدة فقط في الزمالك للتعبير على قدراتي، وطموحاتي بالانضمام للمنتخب الوطني ما زالت قائمة".

وتابع مهاجم المقاصة: "مستعد أن ألعب أساسيا كمهاجم لمنتخب مصر من اليوم، ومستعد لمنافسة مصطفى محمد على هذا المركز والفيصل بيننا الملعب".

وأكمل: "مصطفى محمد هو بالنسبالي أفضل مهاجم في العالم، هو الآن يمثل مصر في أوروبا وأتمنى له مزيد من التوفيق والنجاح في مسيرته الكروية".

ونجح مسئولو نادي المقاصة في التعاقد مع باسم مرسي، مهاجم الزمالك والإنتاج الحربي، بعد شراء عقده من الفريق الحربي، في اليوم الأخير من باب الانتقالات الشتوية، من أجل تدعيم صفوف الفريق الفيومي في الفترة المتبقية من عمر الموسم الحالي.

وجاء تعاقد المقاصة مع باسم مرسي من أجل تدعيم خط الهجوم بعد بيع مهاجمه مروان حمدي للزمالك وانتقال رجب عمران بديله في خط الهجوم إلى سيراميكا.

وأنهى المقاصة صفقة شراء باسم مرسي مقابل مليون جنيه، خاصة أنه يتبقى 6 شهور في عقد مرسي مع الإنتاج، بينما وقع اللاعب لمدة موسمين ونصف الموسم.

وحصل المقاصة على 13 مليون جنيه نقدا نظير بيع مروان حمدي للزمالك، بخلاف 15% نسبة عائد البيع حال لإقدام الزمالك على بيع اللاعب في المستقبل.

ورشح إيهاب جلال، المدير الفني للمقاصة، باسم مرسي لتدعيم هجوم الفريق الفيومي، لقناعته بقدرات اللاعب، بعدما سبق له تدريبه عندما كان مدربا لفريق الزمالك.