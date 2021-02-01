شكرا لقرائتكم خبر عن استبعاد شيكابالا ومروان والجزيري والمثلوثي من مواجهة الزمالك مع المحلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تأكد غياب كل من محمود عبد الرازق شيكابالا وحمزة المثلوثي، لاعبى الزمالك، عن مواجهة المحلة المقبلة في الجولة الحادية عشرة من الدورى؛ بسبب الإصابة، حيث يعاني شيكابالا من آلام في الظهر، بينما يعاني المثلوثي من جزع في الرباط الداخلي للركبة.

كما تأكد غياب الثنائي مروان حمدي والقادم من المقاصة وأيمن حفني المنضم في صفقة انتقال حر، وكذلك سيف الدين الجزيري القادم من المقاولون؛ لعدم الجاهزية الفنية.

من ناحية أخرى قام مسئولو نادي الزمالك بقيد كل من أيمن حفنى ومروان حمدي وحسين فيصل وأحمد نادر السيد وسيد عطية في القائمة الأفريقية، عقب انتهاء فترة القيد ونجاح الزمالك في التعاقد مع أيمن حفني ومروان حمدي، فيما لم يتم قيد سيف الدين الجزيري لقيده في قائمة المقاولون العرب الأفريقية، وشارك في الكونفدرالية الأفريقية هذا الموسم.

كما أنهي عمر السعيد، مهاجم الزمالك، إجراءات انتقاله إلى نادي الجونة، وتم توقيع عقود الانتقال على سبيل الإعارة لمدة 6 أشهر في حضور اللواء المستشار عماد عبد العزيز رئيس الزمالك وحسام الزناتي المدير الرياضي لفريق الجونة.

وكان الخليج 365 قد أعلن منذ قليل عن انتقال عمر السعيد رسميا إلى فريق الجونة علي سبيل الإعارة لمدة 6 أشهر، تبدأ فى يناير الجارى، ووافقت إدارة الزمالك على العرض المقدم من الجونة لاستعارة عمر السعيد قبل غلق باب القيد بساعات.

واستغنى الزمالك عن خدمات عمر السعيد بعد التعاقد مع مروان حمدى وسيف الدين الجزيرى، لتعويض رحيل مصطفى محمد الذى انتقل لصفوف جالطة سراى التركى لمدة موسم ونصف على سبيل الإعارة.

من ناحية أخرى، عقد البرتغالي باتشيكو جلسة مع أيمن حفنى صانع ألعاب الزمالك على هامش المران الجماعي اليوم، وأكد المدرب البرتغالي للاعب موافقته على عودته للفريق لقناعته الكاملة بإمكانياته الفنية والبدنية وليس لتكريمه وإنهاء مسيرته مع الزمالك، وقال باتشيكو لأيمن حفنى إنه يثق تماما في قدراته وإمكانياته الفنية، وإنه سيكون له دور مع الفريق خلال المرحلة القادمة، مطالبا اللاعب بضرورة بذل جهد مضاعف في برنامجه التأهيلي لسرعة تجهيزه بدينا ليكون جاهزا للمشاركة في المباريات بشكل طبيعى خلال الفترة المقبلة.

وأكد أيمن حفنى لباتشيكو أنه سيبذل قصارى جهده لينال ثقة الجهاز الفني للزمالك، ومساءلة المشاركة من عدمه أمر يخص المدير الفني وحده، مشددا على عدم مطالبته نهائيا بالمشاركة في المباريات، وأنه تحت أمر الفريق، سواء داخل الملعب أو خارجه.