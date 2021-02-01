شكرا لقرائتكم خبر عن الجونة يرحب بانضمام عمر السعيد من الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رحبت الصفحة الرسمية لنادى الجونة بانضمام عمر السعيد من نادى الزمالك، حيث نشرت صورة للاعب معلقة عليها: "يسعدنا أن نعلن عن انضمام المهاجم عمر السعيد من نادي الزمالك على سبيل الاعارة حتى نهاية الموسم".

أنهى عمر السعيد، مهاجم الزمالك، إجراءات انتقاله إلى نادي الجونة، وتم توقيع عقود الانتقال على سبيل الإعارة لمدة 6 أشهر، في حضور اللواء المستشار عماد عبد العزيز رئيس الزمالك، وحسام الزناتي المدير الرياضي لفريق الجونة.

وكان ”الخليج 365” قد أعلن منذ قليل عن انتقال عمر السعيد رسميا إلى فريق الجونة على سبيل الإعارة لمدة 6 أشهر، تبدأ فى يناير الجارى، ووافقت إدارة الزمالك على العرض المقدم من الجونة لاستعارة عمر السعيد قبل غلق باب القيد بساعات.

واستغنى الزمالك عن خدمات عمر السعيد بعد التعاقد مع مروان حمدي وسيف الدين الجزيري؛ لتعويض رحيل مصطفى محمد الذى انتقل لصفوف جالطة سراى التركى لمدة موسم ونصف على سبيل الإعارة.