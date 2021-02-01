بالفيديو.. مصطفى محمد يصل تركيا للانضمام لجالاتا سراي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد شريف:

وصل مصطفى محمد مهاجم منتخب مصر المنتقل من الزمالك إلى جالاتا سراي، إلى تركيا في الساعات الأولى من اليوم الإثنين.

ونشر التليفزيون الرسمي التركي عبر قناته الرياضية، مقطعًا مصورًا للحظة وصول مصطفى محمد أحدث صفقات جالاتا سراي.

وكان جالاتا سراي قد أعلن التعاقد مع مصطفى محمد من الزمالك خلال الأيام الماضية، لتدعيم خط هجومه لاستكمال منافسات الموسم الجاري.

الجدير بالذكر أن مصطفى محمد كان قد نشر تدوينة عبر مواقع التواصل الإجتماعي وجه خلالها الشكر للقوات المسلحة المصرية لسماحها له بالسفر لخوض تجربة الاحتراف.