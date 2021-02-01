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رسميًا.. بيراميدز يتعاقد مع دييجو رولان مهاجم أوروجواي

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:
أعلن عمرو بسيوني مدير التعاقدات بنادي بيراميدز، التعاقد رسميًا مع مهاجم أوروجواي دييجو رولان، ليصبح لاعبا في صفوف بيراميدز بداية من يناير الجاري.

وسبق لرولان صاحب الـ 27 اللعب لأندية ديبورتيفو لاكورونيا، وألافيس وليحانيس، ومالجا في إسبانيا، ونادي بوردو في الدوري الفرنسي.

وخاض رولان 121 مباراة في الدوري الفرنسي مع بوردو، ساهم في 45 هدفا، سجل 33 وصنع ١٢ هدفا آخرين.

وفي ، لعب رولان ٤١ مباراة سجل خلالهم ٥ أهداف وصنع هدفا واحدا، فيما لعب ١٨ مباراة في الدوري المكسيكي سجل خلالهم ٧ أهداف.

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محمد العمدة

محمد العمدة

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