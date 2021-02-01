وكيل لاعبين: طولان رفض انتقال مهاجم إنبي للزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هادي المدني:

صرح ميدو حزين وكيل اللاعبين بأن الزمالك حاول التعاقد مع جون إيبوكا لاعب إنبي لكن حلمي طولان رفض التفريط في اللاعب بسبب أهميته في الفريق.

وقال حزين في تصريحاته لقناة "أون تايم سبورتس" الفضائية: "الزمالك تحرك بشكل ممتاز من أجل دعم صفوف الفريق بعد رحيل مصطفى محمد واستطاع خلال 48 ساعة أن يدعم الفريق في نفس المركز."

وتابع: "سيف الدين الجزيري كان قريبًا من الرحيل إلى الدوري الكويتي، لكن بمجرد ظهور الزمالك رحب للغاية باللعب للفريق."

وأضاف :"الزمالك كان يرغب في التعاقد مع مهاجم انبي الأجنبي جون إيبوكا لكن حلمي طولان تمسك به، وعندما طلبنا سيف الدين الجزيري لم يكن هناك ممانعة من عماد النحاس ورحب بالصفقة."

واختتم قائلًا: "كان هناك عمل من أجل التعاقد مع مدافعين للزمالك في فترة الانتقالات الشتوية، لكن لم نتمكن من انهاء أي صفقة من الأسماء التي كانت محل اهتمام الجهاز الفني."